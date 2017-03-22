“أبوظبي الوطني” و”الخليج الأول” يختاران فريق الخدمات المصرفية الاستشارية للبنك المندمج

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قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة إن كلا من بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول اختارا فريق الخدمات المصرفية الاستشارية للبنك المندمج.

وأشارت المصادر إلى أن فواز أبو سنينة سيرأس قسم أسواق الدين، فيما سيرأس سامر حمادي قسم أدوات الدخل الثابت المجمعة ومتوسطة الأجل.

وأضافت أن كريس بينز سيرأس قسم استشارات الشركات وأسواق الأسهم، كما سيرأس أورفى ويدهاني مكتب القروض، مبينة أن جميع التقارير سترفع الى أندي كيرنز المدير العام لتمويل الشركات بالبنك.

وأشارت مصادر الوكالة الى أن البنك الجديد اختار عزام أناني رئيساً للمنتجات، وسعيد وجدي رئيساً للمبيعات، فيما اختار شافان بوجيتا لرئاسة توقعات الأسواق ضمن قسم الأسواق العالمية .

و كان مجلس إدارة البنك الجديد الناتج عن اندماج بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني قد عقد اجتماعه الأول بهدف مناقشة أهم البنود والإجراءات الخاصة بالاندماج والموافقة عليها في 13 مارس 2017، وذلك قبيل اكتمال الاندماج المزمع في بداية أبريل القادم، ووافق خلال الاجتماع على الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك الجديد، وتشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتعيين أعضائها وتفويض الصلاحيات اللازمة للبدء في العمل عند نفاذ الاندماج.

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Tags:أبوظبي الوطنيالخيج الأولبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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