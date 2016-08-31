“أبوظبي العالمي” يطرح الورقة الاستشارية حول أنظمة الخدمات المالية

نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، اليوم الورقة الاستشارية الخاصة بمقترح الإطار التشريعي الذي يحكم إدارة وتطبيق مبادرة “المختبر التنظيمي” للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول هذه المبادرة الجديدة التي تستهدف الشركات التي تطبق الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طرح “أبوظبي العالمي” خلال شهر مايو الماضي لورقة استشارية حول مقترح تأسيس “المختبر التنظيمي”، حيث أسهمت الآراء والملاحظات التي تلقاها السوق من المختصين والمعنين في تمكين سلطة تنظيم الخدمات المالية من صياغة الإطار التنظيمي المقترح لمبادرة “المختبر التنظيمي” وتضمينه للقوانين والارشادات التي تجعل من هذه المبادرة بيئة عمل محكمة تتيح تطوير واختبار الحلول المبتكرة المتصلة بالتكنولوجيا المالية.

وتعد مبادرة “المختبر التنظيمي” وإطار عملها التشريعي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمن أوائل المبادرات العالمية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. وتم تصميم هذه المبادرة بغرض دعم الشركات والمؤسسات والمشاركين الساعين لتطوير وتطبيق التكنولوجيا المالية في أبوظبي والمنطقة.

ويهدف “أبوظبي العالمي” من خلال طرح الورقة الاستشارية للحصول على آراء وملاحظات الجمهور والمختصين حول إدراج نشاط تنظيمي جديد يكون موجه بشكل محدد للمشاركين الراغبين في تطوير التكنولوجيا المالية عبر منصة “المختبر التنظيمي”، حيث يتوجب على المشاركين الساعين للاستفادة من النشاط التنظيمي الجديد تقديم طلب الحصول على تصريح الخدمات المالية.

ويسعى السوق أيضاً للحصول على الآراء والملاحظات حول مسودة “دليل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية”، الذي يحدد النهج الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في ترخيص عمل المشاركين في التكنولوجيا المالية والاشراف عليهم، حيث يتيح هذا النهج التنظيمي للسلطة الحفاظ على مرونة تحديد متطلباتها التنظيمية وفقاً للميزات المحددة والمخاطر المرتبطة بكل مشارك في التكنولوجيا المالية، بما يراعي الظروف الخاصة للمشاركين والمراحل المختلفة لتطوير مشاريعهم.

وأكد ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، تلقينا مجموعة واسعة من الآراء والملاحظات الإيجابية والبناءة من المختصين والأطراف المعنية من داخل وخارج الدولة عندما طرح الورقة الاستشارية السابقة حول مقترح تأسيس المختبر التنظيمي. مشيراً لدعم مراكز التكنولوجيا المالية حول العالم للمبادرة ولجهود السوق في تطوير مجتمع متكامل وبيئة مستدامة لنمو مجالات التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وأضاف بأن سوق أبوظبي العالمي يواصل فتح أبوابه للشركات الساعية لتطوير وتطبيق التقنيات الجديدة، ويعمل دوماً على تهيئة فرص نمو جديدة، والارتقاء بكفاءة وجودة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي.

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