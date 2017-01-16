“أبوظبي الإسلامي” يطلق شهادات استثمار جديدة

share on:

أطلق “مصرف أبوظبي الإسلامي”، شهادات استثمار جديدة، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعاملين الاكتتاب في الشهادات قبل 22 يناير الجاري.

وأوضح المصرف في بيان له أمس أن الحد الأدنى للاستثمار في الشهادات هو 30 ألف درهم، لافتاً إلى أن الشهادات تستحق بعد 12 شهراً، وتوفر حماية بنسبة 100% لرأس المال عند الاستحقاق.

وأضاف المصرف أن شهادات الاستثمار مهيكلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أنها تتيح للمتعاملين الاستثمار في محفظة أسهم من شركات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والاتصالات، بما فيها شركات “اليرجان”، و “سيرنر”، و “ميرك آند كو”، و “كيه دي دي آي”، و “فيلبس”.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  الصين تستثمر 819 مليون دولار في صناعة السيارات بجنوب أفريقيا
Tags:أبوظبي الإسلامياستثمارشهادات
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

9.9 تريليونات الأصول المالية الإسلامية نهاية 2017

share
  • /

“دبي الإسلامي” يبيع حصته في بنك أردني

share on: