“أبوظبي الإسلامي” يطلق شهادات استثمار جديدة

أطلق “مصرف أبوظبي الإسلامي”، شهادات استثمار جديدة، لافتاً إلى أنه يمكن للمتعاملين الاكتتاب في الشهادات قبل 22 يناير الجاري.

وأوضح المصرف في بيان له أمس أن الحد الأدنى للاستثمار في الشهادات هو 30 ألف درهم، لافتاً إلى أن الشهادات تستحق بعد 12 شهراً، وتوفر حماية بنسبة 100% لرأس المال عند الاستحقاق.

وأضاف المصرف أن شهادات الاستثمار مهيكلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أنها تتيح للمتعاملين الاستثمار في محفظة أسهم من شركات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والاتصالات، بما فيها شركات “اليرجان”، و “سيرنر”، و “ميرك آند كو”، و “كيه دي دي آي”، و “فيلبس”.