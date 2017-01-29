أبوظبي: إنجاز 91 % من الأعمال الخارجية في مدينة “الشيخ شخبوط الطبية”

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” 91 % من الأعمال الخارجية والمساحات الخضراء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وفق المخطط تمهيدا لتسليمها لشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”.

و أعلنت كل من “مساندة” و”صحة” أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ كافة أعمال المدينة وفق الخطة المتبعة.

وقال المهندس حمد خليفة المرر الرئيس التنفيذي بالإنابة في “مساندة”، إنه تم إنجاز نسبة 91 % من الأعمال الخارجية والمساحات الخضراء و91 % من مباني الخدمات ومحطات الكهرباء والتكييف، مبينا أنه جار اختبار أنظمة الطاقة الكهربائية والتكييف بشكل مستمر وكذلك تم فحص وتركيب 59 % من الأجهزة الطبية التي تم توريد 78 % منها.

وأوضح المرر أن مشروع مدينة الشيخ شخبوط الطبية يعتبر أحد أهم المشاريع التطويرية في مجال القطاع الصحي بالمنطقة، مشيرا إلى أن المشروع – الذي بلغت تكلفته نحو 4 مليارات درهم – يحتل موقعا استراتيجيا في منطقة المفرق بالعاصمة أبوظبي ويمتد على مساحة 300 ألف متر مربع ويضم مواقف للسيارات تتسع لحوالي 1660 سيارة معظمها مواقف مغطاة.

يشار إلى أن المشروع يشتمل على عدة مبان من بينها المبنى الرئيسي للمستشفى الذى ينقسم إلى أربعة أبراج ومبنى العيادات الخارجية ومباني الخدمات ومحطات الكهرباء والتكييف بالإضافة إلى مهبطين للطائرات العمودية ومساحات خضراء واسعة.