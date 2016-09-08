أبرز المشاريع التي طرحتها الشركات الإماراتية خلال معرض “سيتي سكيب “

انطلق أمس في دبي معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي، والذي يعتبر أكبر فعالية عالمية وأكثرها شهرة في مجال التطوير والاستثمار العقاري.

ويهدف هذا المعرض إلى الربط بين الزوار والمختصين في قطاع العقارات، للاطلاع على أحدث التوجهات في سوق العقارات العالمي، والتعرف على أهم وأكبر المشروعات الجديدة على مستوى العالمي.

ويشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 30 دولة حول العالم بمشاريع تصل قيمتها إلى نحو 3 تريليونات درهم.

وفيما يلي أبرز المشاريع التي طرحتها الشركات الإماراتية خلال المعرض:

مشروع – “أكويا إيماجين 2.0”:

أطلقته شركة “داماك العقارية”، وهي مجموعة من الفلل العصرية التي تحتوي على 3 غرف نوم وتبعد هذه الفلل 20 دقيقة بالسيارة عن منطقة داون تاون دبي، ومول الإمارات، ونخلة جميرا.

مشروع “بالم 360”

أطلقته شركة “نخيل العقارية”، ويقع في منطقة الهلال الغربي من نخلة جميرا بدبي، ويمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويضم فندقي بوتيك وشقق مفروشة، بالإضافة إلى شقق الدوبليكس بما فيها من حوض سباحة، وصالة للألعاب الرياضية، ومسرح منزلي.

مشروع “ميد تاون”

قامت شركة “ديار للتطوير” بعرض المشروع الذي يتم تشييده في المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، ويمتد على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة، ويضم فندقين ومجموعة من المباني السكنية، وحديقة مركزية، وملاعب للأطفال، ومحال تجارية متنوعة، ومرافق للخدمات العامة.

مشروع تطوير “ميدان ون مول” في دبي

أطلقته ” مجموعة ميدان العقارية، وسيضم أكثر من 30 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية متعددة الاستخدامات، من بينها مجموعة من متاجر التجزئة، والمرافق الترفيهية ونافورة راقصة تمتد على طول 420 متراً وبارتفاع يصل إلى 100 متر.

مشروع “ابن بطوطة السكني”

أطلقته “شركة نخيل العقارية” وهو عبارة عن برجين سكنيين مزدوجين يقعان بالقرب من “ابن بطوطة مول”، ويبلغ ارتفاعهما 48 طابقاً، ويتألفان من 531 شقة سكنية، ويتوقع الانتهاء منهما في عام 2019.

مشروعا “قرى” و”نبض”

أطلقتهما شركة “دبي الجنوب” ويقعان في المنطقة السكنية الممتدة على مساحة 87 مليون قدم مربعة، بمحاذاة مطار اَل مكتوم الدولي، وموقع اكسبو 2020 ويتوسطهما شارع البوليفارد، ويضمان فللا ومطاعم إضافة إلى مسجد ومناطق مخصصة للأطفال .

مشروع “بلووم هايتس”

أطلقته بلووم العقارية، التابعة لبلووم القابضة والمتخصصة في مجال تطوير المجتمعات المتكاملة والمستدامة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في “قرية جميرا سيركل” بدبي.

مشروع تطويري عقاري لرأس الخيمة

تبلغ تكلفة المشروع 5 مليارات درهم ويعد جزءا من ميناء العرب في رأس الخيمة بمساحته 811.4 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يصبح المركز الثقافي والترفيهي الجديد في إمارة رأس الخيمة وسيضم فندقاً من فئة الخمس نجوم والعديد من المرافق الأخرى.

مشروع وحدات تاون هاوس في “منطقة لجونز السعديات”

طرحت شركة التطوير والاستثمار السياحي – المطور الرئيسي لأبرز المشاريع الثقافية والسياحية والسكنية في إمارة أبوظبي – المزيد من وحدات تاون هاوس في “منطقة لجونز السعديات” للبيع بأربع غرف تتميز جميعها بتصميم عصري مريح .

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