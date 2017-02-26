“أبراج للاستثمار” تستحوذ على “جامعة ميدلسكس” دبي

قالت مصادر مطلعة أن مجموعة أبراج للاستثمار المباشر والتي تركز على الأسواق الناشئة استحوذت على جامعة ميدلسكس دبي في مؤشر على اهتمام شركات الاستثمار بقطاع التعليم في الشرق الأوسط.

وفي يونيو حزيران اختار المساهمون في الجامعة -التي يمتلكها مستثمرون أفراد في الإمارات وتديرها جامعة ميدلسكس في لندن- أبراج بوصفها صاحبة العرض الأفضل وجرت دعوتها لاجراء الفحص النافي للجهالة.

وقالت المصادر لرويترز إن الصفقة أبرمت في نهاية يناير كانون الثاني وأن أبراج دفعت 11 مرة مضاعف الربحية قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وامتنعت أبراج ومقرها دبي عن التعقيب في اتصال مع رويترز. ولم تتلق رويترز ردا من جامعة جامعة ميدلسكس دبي.

وذكرت مصادر في سبتمبر أيلول أن أرباح جامعة ميدلسكس دبي بلغت نحو 6.8 مليون دولار العام الماضي قبل حساب الفائدة والضرائب وخفض القيمة والإهلاك. ووفقا لحسابات رويترز تكون قيمة الصفقة 74.8 مليون دولار.

وتجتذب الجامعات الخاصة في دبي اهتمام شركات الاستثمار الخاص. واشترى مستثمرون في السنوات الأخيرة مؤسسات تعليمية وهو قطاع سريع النمو بفضل نمو السكان وثرائهم.

ووفقا للموقع الالكتروني لجامعة ميدلسكس في دبي فقد جرى افتتاحها في عام 2005 ويدرس بها أكثر من 2500 طالب في عدة تخصصات للحصول شهادات جامعية وعليا.