“آي إم جي” تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن مجموعة إلياس ومصطفي كلداري – المالكة لمدينة “أي إم جي” أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم – تدرس طرحها للاكتتاب العام الأولي في عام 2017.

وأضافت الوكالة بحسب مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن الشركة لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاكتتاب العام، ويمكن أن تنظر في وسائل وخيارات أخرى للحصول على تمويل للمدينة.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل مع “جي بي مورغان تشيس” كمنسق دولي للاكتتاب، بالإضافة إلى المجموعة المالية هيرمس.

وتمتد “أي إم جي عالم من المغامرات” المملوكة لمجموعة إلياس ومصطفى كلداري، على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة، ضمن مشروع “سيتي أوف أرابيا” وتصل التكلفة الإجمالية لها إلى مليار دولار، وتوظف 1600 موظف.

وهي أكبر وجهة ترفيهية في العالم تستقبل زوارها على مدار السنة وتوفر لهم مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، ومنافذ تجارة التجزئة والمطاعم.

تعليقات

comments