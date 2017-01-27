آيرلندا تمرر قانوناً يجنبها الاستثمار في الوقود الأحفوري

أصبحت آيرلندا أول دولة في العالم تتجاهل الاستثمار الحكومي في الوقود الأحفوري، حيث وافق البرلمان على مشروع قانون تاريخي بأغلبية 90 عضوا مقابل رفض 53 آخرين يسقط الفحم والنفط والغاز الطبيعي من الاستثمارات.

قدم هذا القانون أحد نواب البرلمان ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد مواجهته من قبل لجنة الاعتمادات المالية.

وأفاد النائب “طوماس برينجل” بأنه لا يمكن تقبل فكرة تعرض ملايين المواطنين لمخاطر التغيرات المناخية دون مواجهة.

وبعد دخول القانون حيز التنفيذ، سوف تجبر الحكومة الآيرلندية صندوق الاستثمار الإستراتيجي على بيع استثماراته في صناعة الوقود الأحفوري على مدار الخمس سنوات المقبلة.