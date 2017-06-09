“آيبيك” تحقق أرباحاً صافية بقيمة 403.8 ملايين دولار خلال 2016

أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) عن نتائجها المالية المدققة للعام 2016.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأنها حققت أرباحاً صافية بقيمة 403.8 ملايين دولار مقارنة بخسائر قدرها 2.6 مليار دولار في العام 2015، وذلك نتيجة انخفاض تكاليف المواد الخام، وارتفاع هامش الربحية من صناعة البتروكيماويات، وتراجع مستويات انخفاض القيمة على مستوى المجموعة.

ولفتت الشركة إلى أن محفظة «آيبيك» التي باتت جزءاً من «شركة مبادلة للاستثمار» منذ الأول من مايو 2017 بعد دمجها مع شركة المبادلة للتنمية (مبادلة)، تضم أصولاً تنشط عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءاً من عمليات استكشاف النفط والغاز، إلى صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى مجموعة من الاستثمارات المتنوعة.

ووفقاً للنتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فقد بلغت إيرادات الشركة 33.8 مليار دولار مقارنة بـ35.8 مليار دولار في العام 2015، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط.

كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.9 مليار دولار مقارنة بخسارة قدرها 3.6 مليار دولار في العام 2015، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بتراجع مستويات انخفاض القيمة عبر مختلف أصول المجموعة خلال العام 2016.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل 205 ملايين دولار مقارنة بخسارة قدرها 4.1 مليارات دولار في عام 2015، وذلك نتيجة تحسن أسعار صرف اليورو/الدولار، للأصول التابعة للشركة في أوروبا نهاية العام.

ووصلت قيمة الأصول إلى 54.8 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2016، مقارنة بـ56.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015.

وأظهرت النتائج انخفاضاً في صافي المطلوبات بواقع 2.5 مليار دولار ليصل إلى 19.7 مليار دولار مقارنة بـ 22.2 مليار دولار في العام 2015، في ما بلغ إجمالي صافي التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية 3.3 مليار دولار، وسجل إجمالي النقد وما يعادله 5.95 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2016، مرتفعاً من 5.4 مليارات دولار في العام 2015.

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