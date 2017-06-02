آبل” دفعت 70 مليار دولار لمطوري التطبيقات “

كشفت شركة “آبل” قبيل انعقاد مؤتمرها العالمي للمطورين، عن دفعها أكثر من 70 مليار دولار لمطوري التطبيقات منذ إطلاق متجرها الإلكتروني “آب ستور” عام 2008.

ويشير ذلك إلى أن الشركة جنت إيرادات قدرها 30 مليار دولار خلال هذه الفترة، حيث إنها عادة ما تحصل ما نسبته 30% من معاملات “آب ستور”، ووفقًا لبيان الشركة ارتفعت تنزيلات التطبيقات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية بأكثر من 70%.

وقالت الشركة إن المكاسب القوية الأخيرة لـ”آب ستور” جاءت مدفوعة بألعاب مثل “بوكيمون جو” و”سوبر ماريو ران” إلى جانب بعض التطبيقات الأخرى مثل “CancerAid” و”Space by THIX” و”Vanido”.

وأوضحت الشركة أن الاشتراكات النشطة بالمتجر ارتفعت بنسبة 58% على أساس سنوي، مشيرة إلى أنها حصلت على 2.7 مليار دولار رسوم اشتراك خلال عام 2016 بارتفاع نسبته 74% عما كانت عليه خلال 2015.

ويقدم “آب ستور” اشتراكات بأكثر من 20 ألف تطبيق منذ إتاحة خدمة الاشتراكات في فئات التطبيقات المطروحة بالمتجر البالغ عددها 25 فئة.

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