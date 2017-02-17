“آبل” تعتزم بدء تجميع “آيفون إس إي” في الهند

ستبدأ “آبل” في الأشهر القادمة تجميع موديلاتها من الجوال منخفض السعر “آيفون إس إس” في مصنع في بنغالورو في الهند، وذلك وفقًا لما نقلته “رويترز” عن مصدر على دراية بالأمر.

وتأتي تلك الخطوة مع سعي “آبل” لتعزيز حصتها في سوق الجوالات الأسرع نموًا في العالم، مع تباطؤ نمو مبيعات الجوالات الذكية في السوق الآسيوي الضخم الآخر وهو الصين.

وفي العام الماضي، شحنت الأمريكية “آبل” 2.5 مليون “آيفون” للهند، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق “كونتر بوينت”، التي تقدر أن ثلاثة أرباع الجوالات الذكية التي بيعت في الهند تم تصنيعها محليًا.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” أن “آبل” تخطط لتجميع من 300 ألف إلى 400 ألف جوال “آيفون إس إي” في الهند.