“آبل” تخفف طموحاتها في مجال صناعة السيارات الذاتية

استغنت مجموعة “آبل” الاميركية للمعلوماتية عن اقسام كاملة من مشروعها السري في مجال صناعة السيارات الذاتية القيادة وصرفت عشرات الاشخاص العاملين على هذا الموضوع، على ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر مطلعة على الملف.

وكتبت الصحيفة الاميركية نقلا عن هذه المصادر أن “آبل” ابلغت موظفيها ان عمليات الصرف تندرج في اطار “اعادة اطلاق” المشروع اذ ان المجموعة تعتزم التركيز على التقنيات المطلوبة لتطوير سيارات ذاتية القيادة من دون سائق بدل البحث عن وضع تصميم لسيارة معينة وتطويرها.

وفي مواجهة التراجع في مبيعات هواتف “آي فون”، ابرز منتجات الشركة، تحتاج “آبل” اكثر من اي وقت الى منتج ثوري، كما ان شائعات متواترة تنسب اليها طموحات كبيرة في مجال صناعة السيارات، مع مشروع سري يحمل اسم “تايتن”.

ولم تؤكد المجموعة يوما وجود هذا المشروع غير أن رئيس المجموعة تيم كوك ادلى بتعليقات من شأنها زيادة التكهنات خلال تقديم اخر النتائج الربعية المحققة لدى “آبل”.

وقد تطرق الى استثمار “آبل” مليار دولار خلال الربيع الفائت في شركة “ديدي” الصينية المنافسة لخدمة “اوبر” الاميركية للنقل، مقرا بأنه “استثمار غير اعتيادي” بالنسبة الى “آبل”.

غير انه لفت الى ان هذا الاستثمار “جيد جدا من الناحية المالية” كما ان “الشركتين قادرتان على القيام بأمور استراتيجية سويا على المدى الطويل”.

وأشارت “نيويورك تايمز” الى ان “آبل” بدأت التفكير جديا بتصنيع سيارة كهربائية قبل عامين وعمدت الى توظيف متخصصين في قطاع صناعة السيارات فضلا عن اخرين من الخبراء في البطاريات او في تقنيات التعرف البصري بواسطة الكمبيوتر.

وقد سجل فريق عمل مشروع “تايتن” نموا كبيرا اذ بلغ الف شخص خلال 18 شهرا غير أنه اصطدم بمشكلات خصوصا في تفسير القيمة المضافة التي يمكن لـ”آبل” ان تقدمها بالمقارنة مع شركات اخرى وفق مصادر الصحيفة.

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